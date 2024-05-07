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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصر تُراهن على عودة قوية للسياحة.. أرقام إيجابية في الربع الأول من 2024

صدى البلد

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي إن الربع الأول من عام 2024 شهد زيادة بحركة السياحة الوافدة إلى مصر بالمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، مشيرًا إلى أن تلك المعدلات في ظل الظروف الحالية تعد جيدة.

وأضاف رئيس الهيئة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه من المتوقع أن تكون الفترة القادمة أفضل بكثير من حيث عدد السائحين، لافتًا إلى أن السوق الألماني يأتي بمقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر من حيث عدد السائحين، يليها السوق الروسي والسعودي والبريطانيا، متوقعًا بأن تستمر هذه الدول في المقدمة حتى نهاية العام.

وأوضح أن السياحة الروسية إلى مصر تسير بمعدلات جيدة والأمور تسير بمعدلاتها الطبيعية، منوهًا بأن هناك تأثيرات عالمية على الأسواق السياحية، ولكن هذا الأمر لم يحدث مع روسيا، لافتًا إلى أن مصر تعد بالنسبة للسائح الروسي المكان المفضل طول الوقت.

زيادة المخصصات المالية

وتابع أنه تم زيادة المخصصات المالية من أجل تنظيم حملات ترويجية مشتركة ورحلات تعريفية وتدريب الإلكتروني للسياحة المصرية في العديد من الأسواق من أجل زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

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