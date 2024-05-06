برعاية الاتحاد العربي للإعلام السياحي.. انطلاق سوق السفر العربي في دبي وحضور غير مسبوق| صور

شهدت مدينة دبي، عاصمة السياحة العربية، انطلاق فعاليات سوق السفر العربي 2024، الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة، وذلك برعاية من الاتحاد العربي للإعلام السياحي.

وقد شهدت النسخة الحالية من المعرض حضورًا استثنائيًا من مختلف القطاعات السياحية، من شركات طيران وفنادق ووكالات سياحية، إلى وجهات سياحية ومؤسسات حكومية.

وتوافد إلى المعرض آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، للاستكشاف والاستفادة من عروض السفر المتنوعة التي يقدمها المعرض.

**دعم الاتحاد العربي للإعلام السياحي:

أكد الاتحاد العربي للإعلام السياحي دعمه الكامل لسوق السفر العربي، إيمانًا منه بأهمية هذا الحدث في تعزيز مكانة السياحة العربية على المستوى العالمي.

وينظم الاتحاد العربي للإعلام السياحي عددًا من الندوات والفعاليات خلال المعرض، والتي سوف تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالسياحة العربية، مثل دور الإعلام في الترويج للسياحة العربية، والتحديات التي تواجهها صناعة السياحة العربية، وآفاق تطويرها في المستقبل.

**حضور استثنائي:

شهد سوق السفر العربي 2024 حضورًا استثنائيًا من مختلف القطاعات السياحية، من شركات طيران وفنادق ووكالات سياحية، إلى وجهات سياحية ومؤسسات حكومية.

وتوافد إلى المعرض آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، للاستكشاف والاستفادة من عروض السفر المتنوعة التي يقدمها المعرض.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات بين مختلف الشركات المشاركة، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها سوق السفر العربي في تعزيز التعاون بين مختلف الدول العربية في مجال السياحة.

**تعزيز مكانة السياحة العربية:

يُعد سوق السفر العربي 2024 منصة مثالية لتعزيز مكانة السياحة العربية على المستوى العالمي، ويساهم المعرض في تعريف العالم بالثروات السياحية الغنية التي تتمتع بها الدول العربية، وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم لزيارة المنطقة.

يُعد سوق السفر العربي 2024 حدثًا هامًا للغاية بالنسبة للسياحة العربية، حيث يساهم في تعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية رائدة.

ويُشكل دعم الاتحاد العربي للإعلام السياحي للمعرض خطوة هامة في سبيل تحقيق أهدافه، وتعزيز مكانة السياحة العربية على المستوى العالمي.

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