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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروض فنية ومعارض تشكيلية في احتفالات أعياد الربيع باستاد الإسكندرية

معرض فن تشكيلي بستاد
معرض فن تشكيلي بستاد الاسكندرية

شهد ستاد الإسكندرية، برئاسة اللواء هشام لطفي، ومدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، فعاليات احتفال محافظة الإسكندرية بأعياد الربيع، حيث تضمنت لفعاليات العديد من العروض الفنية والرياضية والمعارض الفنية منها معرض فني نظمته نقابة الفنانين التشكيلين، برئاسة أحمد الباز، أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، حيث تم عرض أعمالهم على أسوار ستاد الإسكندرية الرياضي، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يطلق شعلة ماراثون الاحتفال بأعياد الربيع من ستاد الإسكندرية

واستضاف الاستاد معرض فن تشكيلي للفنانة إيمان علام ،فقرة غنائية للفنان محمد العلايلي، وعرض كشافة أثناء السلام الجمهوري لمجموعة أبناءنا في عيونا الكشفية، وعرض باليه للبلارينا ماريان فيكتور، وعرض جمباز للعارضة آلاء تقى الدين، وعرض يوجا للكابتن وفاء درويش.

وتضمنت وعرض لسباق السيارات لأكاديمية تالون للسيارات قدمتة المتسابقة ميا محمد عبد المعطي اصغر متسابقة بمصر والشرق الأوسط وبمشاركة العديد من محبي وعشاق رياضة السيارات وأبطال سباقات السرعة ، عرض للأكلات التراثية الخاصة بشم النسيم قدمته الشيف صفاء سالم، عرض راكت للسيدات،عرض لكرة القدم.

الاسكندرية

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