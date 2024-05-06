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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب "المصريين" يحذر من خطورة اجتياح رفح.. ويؤكد: مصر باقية على العهد والوعد

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس الحزب المصريين

حذر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تداعيات وخطورة إقدام جيش الاحتلال الصهيوني على اجتياح منطقة رفح القريبة من الحدود المصرية، مؤكدًا أن أي عملية عسكرية في مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية ستسفر عن عواقب خطيرة لم تحدث من قبل، فضلًا عن أنها ستؤجج الغضب المشتعل في جميع أنحاء العالم.

وقال ”أبو العطا“ في بيان عاجل اليوم الاثنين، إن شنّ عملية عسكرية في منطقة رفح سيسفر عن مأساة تفوق الوصف، خاصة أن هذه المنطقة مكتظة بأكثر من 1,5 مليون فلسطيني، مؤكدًا أن اجتياح جيش الاحتلال لـ رفح هو إعلان رسمي لتنفيذ مذبـ حة بحق الشعب الفلسطيني هناك، هذا إلى جانب تنفيذ خطة التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وإعلان تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن اجتياح رفح مؤشر دامغ على نوايا العدوان الصهيوني في مزيد من القتل والتدمير وإزهاق أرواح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، مؤكدًا أن ادعاءات جيش الاحتلال بشأن قادة حماس ما هي إلا سبيل لتنفيذ مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، واستمرار للإبادة الجماعية التي عجز مجلس الأمن والمنظمات الدولية عن وقفها.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن الدولة المصرية قيادة وشعبًا ستظل داعمة للشعب الفلسطيني كعادتها منذ 7 أكتوبر الماضي، وما قبل ذلك منذ 1967، مشيرًا إلى أن موقف الدولة المصرية واضح وصريح منذ العدوان الأول على الشعب الفلسطيني الأعزل، إذ إنها لم تتوان يومًا عن مخاطبة المجتمع الدولي لوقف العدوان وتقديم المساعدات الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبًا بذلت جهودا كبيرة ولا زالت من أجل حقن الدماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط صمت يُدمي القلوب والعقول من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي لم يُحرك ساكنًا ولم يستطع استخدام صلاحياته في وقف هذه الكارثة البشرية ليؤكد عجزه أمام غطرسة الكيان الصهيوني ويفقد مكانته أمام جميع العالم ليصبح الآن مجلس أمن يحتاج من يؤمنه.

واختتم: مصر باقية على العهد والوعد، العهد في مساندة الشعب الفلسطيني أبد الدهر حتى يستعيد أرضه المحتلة ويُقيم دولة فلسطين على الحدود المتعارف عليها دوليًا، والوعد لمن تخول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري، ومحاولة إلصاق فشله وغطرسته بـ أم الدنيا شعبًا وقيادة، ولنا في السابق عظة، ولنا في المستقبل يد باطشة إن شئتم فلن نتأخر لحظة.

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