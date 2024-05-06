عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف أبوالهول: نتنياهو يستغل عملية كرم أبوسالم لتبرير اجتياح رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

علّق الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام المصرية، على عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، قائلا: "وصلنا إلى منحنى خطير يمكن أن تنزلق معه الأحداث إلى ما هو أسوأ بكثير".

txt

الإصلاح والنهضة: اقتحام رفح الفلسطينية انتهاك للقوانين الدولية وجريمة تجاه الإنسانية

txt

لقطات ترصد استهداف الاحتلال لمخازن المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح


وأضاف "أبو الهول"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل استغلت أمس عملية إطلاق صواريخ أو قذائف من رفح الفلسطينية في اتجاه منطقة كرم أبو سالم الفلسطينية، وبدأت اليوم في إخراج الناس من شرق رفح الفلسطينية إلى منطقة المواصي، وهذا يعني الاستعداد لاجتياح رفح الفلسطينية.


وتابع الكاتب الصحفي: "منذ ليلة أمس لم تتوقف الغارات على رفح الفلسطينية، وكل رفح تقريبا تعرضت لغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي، ويبدو أن ثمّة قرارا اتخذه رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بشأن العملية البرية برفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية والمطالبات الأمريكية المتكررة بألا يتم العمل في هذه المنطقة حتى لا تحدث مذابح فيها.

وأشار إلى أن نتنياهو والمتطرفين بحكومته يحاولون الاتجاه إلى اليمين الإسرائيلي وكسب الأصوات ولا يريدون أي مفاوضات وأي هدنة، وكانوا يبحثون عن ذريعة، ويبدو أن إطلاق القذائف هي الذريعة.

 

رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

ضربة موجعة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

ترشيحاتنا

الأول في مسابقة القرآن: أدين بالفضل لكتاب الله وأشكر مؤسسة أبو العينين على التكريم|فيديو

بركان غضب المناخ من البشرية ينفجر.. السيول تقــ.تل بلا هوادة في الخليج وإفريقيا واليوم بالبرازيل| الضحايا بالمئات والمشردين بالآلاف

وصول عدد من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح البري.. فيديو

مصدر عبري: قلق إسرائيلي من تخلي بايدن عن نتنياهو

مصدر رفيع المستوى: وفد حماس يصل القاهرة غدا لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار

عاجل|تحرك آليات الاحتلال شرقي مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوتوشوب.. مى سليم تثير الجدل بجسم ممشوق فى احدث ظهور

يتأثر السلوك البشري بالغرائز و والعقل يقاوم التغيير ..تعرف على أهم أفكار فرويد

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة.. شاهد

بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع

فيديو

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ