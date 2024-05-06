أشرف أبوالهول: نتنياهو يستغل عملية كرم أبوسالم لتبرير اجتياح رفح الفلسطينية

علّق الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام المصرية، على عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، قائلا: "وصلنا إلى منحنى خطير يمكن أن تنزلق معه الأحداث إلى ما هو أسوأ بكثير".



وأضاف "أبو الهول"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل استغلت أمس عملية إطلاق صواريخ أو قذائف من رفح الفلسطينية في اتجاه منطقة كرم أبو سالم الفلسطينية، وبدأت اليوم في إخراج الناس من شرق رفح الفلسطينية إلى منطقة المواصي، وهذا يعني الاستعداد لاجتياح رفح الفلسطينية.



وتابع الكاتب الصحفي: "منذ ليلة أمس لم تتوقف الغارات على رفح الفلسطينية، وكل رفح تقريبا تعرضت لغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي، ويبدو أن ثمّة قرارا اتخذه رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بشأن العملية البرية برفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية والمطالبات الأمريكية المتكررة بألا يتم العمل في هذه المنطقة حتى لا تحدث مذابح فيها.

وأشار إلى أن نتنياهو والمتطرفين بحكومته يحاولون الاتجاه إلى اليمين الإسرائيلي وكسب الأصوات ولا يريدون أي مفاوضات وأي هدنة، وكانوا يبحثون عن ذريعة، ويبدو أن إطلاق القذائف هي الذريعة.



