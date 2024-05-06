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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: اجتياح إسرائيل لرفح يضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط

فلسطين
فلسطين

قال النائب محمود البرعي، إن قوات الاحتلال الصهيونية، تضرب بكل المواثيق الدولية عرض الحائط وتسعي لارتكاب مجازر جديدة في رفح الفلسطينية ومطالبة النازحين الإخلاء الفورى للمدينة.

وحذر البرعي في تصريحات صحفية اليوم، قوات الاحتلال من محاولات الإبادة الجماعية واحترام المواثيق الدولية، مشيدا بجهود الدولة المصرية لوقف الحرب علي غزه منذ اللحظة الأولي مع الالتزام المصري بوصول المساعدات للشعب الفلسطيني من معبر رفح الذي فتح منذ اللحظة الاولي من اجتياح غزة.

وأكد أن الدولة المصرية ستتخذ كافة إجراءاتها التصعيدية اللازمة حال الاقتراب من الأمن القومي المصري وتهديد أمن واستقرار الشعب المصري، مشيراً إلى أن اجتياح رفح يعرقل كافة المفاوضات التي تتدخل فيها مصر لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين الطرفين لتهدئة الوضع في فلسطين.

وطالب البرعي بمعاقبة  إسرائيل علي عدم التزامها بقرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدا أن  سياسة العقاب الجماعي التي ينفذها الاحتلال لم تقتصر علي القطاع وإنما امتدت أيضا إلى الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجة وخطورة عما تشهده غزة، مما ينذر بتفاقم الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتساءل البرعي : أين منظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث في فلسطين من تدهور للأوضاع الإنسانية؟ مؤكدا أن اللوبي الصهيوني يسعي لكتم الأصوات التي تحاول انتقاد المجازر الإسرائيلية، عبر التحريض أو توجيه الاتهامات التي تفتقر للحد الأدني من الصدق والموضوعية.

وشدد علي ضرورة وجود اعتراف دولي بحق الفلسطينيين في العيش داخل حدود دولتهم المستقلة، لذلك أصبح لا مفر من تنفيذ حل الدولتين، وإعلان دولة فلسطين المستقلة علي حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، فهو الطريق الوحيد الأن لاستقرار الشرق الأوسط والعالم.

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