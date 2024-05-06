عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر عبري: قلق إسرائيلي من تخلي بايدن عن نتنياهو

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

نقلت وسائل إعلام فلسطينية ما أوردته صحيفة إسرائيل هيوم العبرية من تخوف الاحتلال من عدم دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال في الوقت الحالي في ظل عملية رفح.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله "نخشى أن يتخلى بايدن عن إسرائيل ونتنياهو لحسابات انتخابية أمريكية داخلية".

وسبق قبل قليل أن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المكالمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهت واستغرقت نصف ساعة.

كما وسبق قبل ذلك أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح قبيل هجوم على مدينة غزة بجنوب غزة.

ويأتي إعلان إسرائيل على الرغم من قول واشنطن مرارا وتكرارا إنها لا تؤيد غزو رفح دون خطة كاملة لمساعدة المدنيين الذين يحتمون هناك، وعلى الرغم من المحادثات الجارية مع حماس لوقف إطلاق النار.

وقال متحدث باسم مجلس الامن القومي لوكالة فرانس برس "لا يمكننا الحديث عن عمليات الجيش الاسرائيلي. لقد اوضحنا للحكومة الاسرائيلية وجهات نظرنا بشأن الغزو البري الكبير لرفح وسيتحدث الرئيس مع رئيس الوزراء اليوم".

تابع "ما زلنا نعتقد أن صفقة الرهائن هي أفضل وسيلة للحفاظ على حياة الرهائن وتجنب غزو رفح، حيث يلجأ أكثر من مليون شخص.


ودعا الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إلى إجلاء الفلسطينيين من شرق رفح بعد هجوم صاروخي شنه نشطاء حماس على منطقة حدودية بين غزة وإسرائيل أدى إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين.

وجاءت دعوة الإخلاء في أعقاب خلاف حاد بين إسرائيل وحماس حول مطالب الجماعة بإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، خلال محادثات نهاية الأسبوع في القاهرة.

 

مصدر سياسي بايدن نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

ضربة موجعة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس الفلسطيني يحمل حماس مسؤولية ما سيحدث في رفح

استمرت نصف ساعة.. انتهاء المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة الشوكة وحي السلام شرقي مدينة رفح

تعليق أمريكي بعد موافقة مجلس الحرب الإسرائيلي على عملية رفح

مدير سي آي إيه يقرر البقاء بالدوحة لإنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

أول رد من الجزيرة على قرار حكومة نتنياهو بإغلاقها في الأراضي المحتلة

ليس بأي ثمن.. مسؤول فلسطيني: حماس تريد اتفاقا لوقف إطلاق النار

إصابة شخص وتسجيل أضرار مادية بعد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان

ترشيحاتنا

الأول في مسابقة القرآن: أدين بالفضل لكتاب الله وأشكر مؤسسة أبو العينين على التكريم|فيديو

بركان غضب المناخ من البشرية ينفجر.. السيول تقــ.تل بلا هوادة في الخليج وإفريقيا واليوم بالبرازيل| الضحايا بالمئات والمشردين بالآلاف

وصول عدد من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح البري.. فيديو

مصدر عبري: قلق إسرائيلي من تخلي بايدن عن نتنياهو

مصدر رفيع المستوى: وفد حماس يصل القاهرة غدا لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار

عاجل|تحرك آليات الاحتلال شرقي مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوتوشوب.. مى سليم تثير الجدل بجسم ممشوق فى احدث ظهور

يتأثر السلوك البشري بالغرائز و والعقل يقاوم التغيير ..تعرف على أهم أفكار فرويد

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة.. شاهد

بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع

فيديو

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ