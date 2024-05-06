مصدر عبري: قلق إسرائيلي من تخلي بايدن عن نتنياهو

نقلت وسائل إعلام فلسطينية ما أوردته صحيفة إسرائيل هيوم العبرية من تخوف الاحتلال من عدم دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال في الوقت الحالي في ظل عملية رفح.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله "نخشى أن يتخلى بايدن عن إسرائيل ونتنياهو لحسابات انتخابية أمريكية داخلية".

وسبق قبل قليل أن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المكالمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهت واستغرقت نصف ساعة.

كما وسبق قبل ذلك أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح قبيل هجوم على مدينة غزة بجنوب غزة.

ويأتي إعلان إسرائيل على الرغم من قول واشنطن مرارا وتكرارا إنها لا تؤيد غزو رفح دون خطة كاملة لمساعدة المدنيين الذين يحتمون هناك، وعلى الرغم من المحادثات الجارية مع حماس لوقف إطلاق النار.

وقال متحدث باسم مجلس الامن القومي لوكالة فرانس برس "لا يمكننا الحديث عن عمليات الجيش الاسرائيلي. لقد اوضحنا للحكومة الاسرائيلية وجهات نظرنا بشأن الغزو البري الكبير لرفح وسيتحدث الرئيس مع رئيس الوزراء اليوم".

تابع "ما زلنا نعتقد أن صفقة الرهائن هي أفضل وسيلة للحفاظ على حياة الرهائن وتجنب غزو رفح، حيث يلجأ أكثر من مليون شخص.



ودعا الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إلى إجلاء الفلسطينيين من شرق رفح بعد هجوم صاروخي شنه نشطاء حماس على منطقة حدودية بين غزة وإسرائيل أدى إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين.

وجاءت دعوة الإخلاء في أعقاب خلاف حاد بين إسرائيل وحماس حول مطالب الجماعة بإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، خلال محادثات نهاية الأسبوع في القاهرة.