بعدة محافظات .. حملات تموينية وبيطرية وإزالة تعديات على أملاك الدولة

شنت الأجهزة التنفيذية في عدة محافظات حملات تموينية وبيطرية،وإزالة تعديات على الأراضي الزراعية،وأملاك الدولة ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ22 ، بجانب حملات للنظافة وإزالة الإشغالات.

في محافظة الغربية ، شنت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ ، الدكتور طارق رحمي ، للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة ، التموين ، الطب البيطري، سلامة الغذاء،حملات تفتيشية مكبرة على ١٢ مركزا بالمحافظة ، تنفيذا لتوجيهات المحافظ ، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة خلال احتفالات عيد الربيع لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.



وفي محافظة كفر الشيخ ، قال المحافظ ، جمال نورالدين، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة عمرو الفداوى،نفذت حملات تموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها .



وكلف المحافظ ، قيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق.



وفي محافظة المنيا قال مدير الطب البيطري بالمحافظة،الدكتور فتحي عبد العال،إن المديرية نفذت عددا من الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم بمركزى مطاي وبني مزار في اطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك والتأكد من صلاحية المعروض منها تزامنا مع الاحتفالات بعيد شم النسيم،والتي أسفرت عن تحرير 12 محضراً مخالفاً، وضبط كميات من اللحوم ومصنعاتها وأسماك مملحة ومدخنة، ودواجن وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .



وفي محافظة دمياط قالت المحافظ ، الدكتورة منال عوض، إن إجمالي عدد المخالفات التي تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ،مما رفع عدد الحالات إلى ٦٢حالة تعد حتى الآن،على إجمالى مساحات152 فدانا و18 قيراطا و10 أسهم .



وفي محافظة أسوان ، قال المحافظ ، أشرف عطية ، إن الوحدات المحلية، واصلت تنفيذ حملات الإزالة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد متنوعة على مساحة 5325 مترا مربعا وذلك بمدن دراو وإدفو وكوم أمبو وأسوان .



وفي محافظة أسيوط،أعلن المحافظ عصام سعد،عن قيام الوحدات المحلية بمراكز أسيوط والبداري وديروط والغنايم وأبوتيج وساحل سليم وحي شرق وحي غرب؛بشن حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وتسوية الشوارع والطرق غير المرصوفة وخاصة أمام المنشأت الحكومية والمدارس والكنائس والأديرة والحدائق والمتنزهات بالقرى والمراكز باستخدام المعدات اللازمة من النظافة بالحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، ولوادر،جليدرات،وحاويات،ومعدات شفط الأتربة) وغيرها من المعدات فضلاً، والتي اسفرت عن رفع حوالي 980 طن قمامة ومخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك بالإضافة إلى تسوية عدد من الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال وحركة سير المواطنين.