محافظ مطروح: "أهل مصر" فرصة للتعرف على الثقافات المختلفة للمحافظات الحدودية

أكد محافظ مطروح خالد شعيب أن برنامج "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية، فرصة للتعرف على الثقافات المختلفة لأبناء تلك المحافظات، وإتاحة روح المنافسة الرياضية، وتنمية روح التميز والابتكار، مشيدًا بما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة في المجالات كافة.



جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات النسخة السادسة والأخيرة هذا العام لبرنامج شباب المحافظات الحدودية "أهل مصر"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حرص خلاله وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على التواصل مع الحاضرين عبر الفيديوكونفرانس.



ووجه شعيب تحياته وجميع أهالي مطروح، لوزير الشباب والرياضة، على دعمه الدائم لمنظومة الشباب والرياضة بالمحافظة، مرحبا بفعاليات برنامج "أهل مصر" على أرض مطروح، إيمانًا وتعزيزًا لدور شبابنا في المحافظات الحدودية صمام الأمان لحدود مصرنا الغالية، مع الترحيب بجميع الوفود المشاركة من أبناء محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد بين أشقائهم أبناء مطروح.



وشهدت الفعاليات فقرات فنية لفرق المحافظات المشاركة، كذلك عرض فيديو عن معالم محافظة مطروح، وتكريم قيادات وزارة الشباب والرياضة بالوزارة ومطروح المنظمين والمشاركين بالفعاليات.