نواب البرلمان عن تمهيد إسرائيل لاجتياح رفح الفلسطينية: يضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط ومليون ونصف فلسطيني معرضون للموت

نواب البرلمان عن التمهيد لاجتياح رفح الفلسطينية:

أكبر جريمة إبادة فى التاريخ المعاصر

1.5 مليون فلسطيني معرضون للموت

أين المجتمع الدولي من تلك المجازر والإبادة الجماعية

ضرورة وصول كافة المساعدات لهم دون قيد

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تحذيرات إسرائيل لسكان المناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري يؤكد انها لا تبالي بقرار مجلس الامن الذي طالبها بوقف إطلاق النار، كما يعرض حياة ١.٥ مليون فلسطيني للهلاك والخطر والموت متسائلين: أين المجتمع الدولي من تلك المج.ازر والإبادة الجماعية لشعب بأكمله.

أكد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن التفاعلات الجارية خلال الساعات القليلة الماضية والتى تنذر باجتياح إسرائيلى لرفح الفلسطينية يشكل حال حدوثه أكبر جريمة إبادة جماعية فى التاريخ المعاصر لشعب تحت الاحتلال ويفاقم بشكل نوعى المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى بل يفوق المج.ازر الإسرائيلية منذ عام 1948 وحتى الآن.

وتابع كريم درويش فى بيان صحفى له أن مرد هذا الجنون فى إدارة الملف سياسيا وعسكريا وعدم الالتفات للرأى العام العالمى حتى من أهالي الأسرى الإسرائيليين يرجع لتطرف الحكومة الإسرائيلية والخوف من المحاسبة السياسية والجنائية.

وأردف درويش أنه كان من المأمول بعد الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية بصدور قرار لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان الماضى أن يكون ذلك مقدمة لمفاوضات العقلاء تفضى لعودة الفلسطينيين فى مناطقهم التى دمرها الاحتلال وبدء مفاوضات جادة فى إطار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر رئيس خارجية النواب القوى الدولية المعنية وفى مقدمتها الولايات المتحدة التى شهدت ومازالت مظاهرات مؤيدة للجانب الفلسطينى من أن اجتياح القطاع سيشكل تهديدا للسلم والأمن وفى منطقة الشرق الأوسط والعالم كما أنه لن يحقق الأمن والاستقرار بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

ومن جانبه، قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعضو اتحاد القبائل العربية، إن تحذيرات إسرائيل لسكان المناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري يؤكد أنها لا تبالي بقرار مجلس الأمن الذي طالبها بوقف إطلاق النار، كما يعرض حياة ١.٥ مليون فلسطيني للهلاك والخطر والموت متسائلا: أين المجتمع الدولي من تلك المجازر والإبادة الجماعية لشعب بأكمله.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم أن الفترة الماضية ومنذ بداية هذه الحرب علي فلسطين ومصر كانت دائمة تعمل علي إيجاد حلول للتفاوض بين الطرفين لوقف إطلاق النار ، موضحا أن موقف إسرائيل غير واضح بعد عدد كبير من المفاوضات وهو سيجعلها مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن هذه الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأفاد الجبلاوي أن مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأن المصريين خلف قيادتهم السياسية في كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن مصر القومي، مشددة أن مصر ما زالت تتفاوض مع الجانبين لوقف إطلاق النار، كما أدان الجبلاوي حماس لعدم التزامها بالمفاوضات وقيامها بعملية جديدة أمس بضربها لكرم أبو سالم.

وطالب الجبلاوي بالوقف الفوري لإطلاق النار علي الفلسطينيين العزل، وضرورة وصول كافة المساعدات لهم دون قيد، كما شدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في كل ما يحدث من جرائم ترتكب في حق الأشقاء الفلسطينيين.

كما قال النائب محمود البرعي، إن قوات الاحتلال الصهيونية، تضرب بكل المواثيق الدولية عرض الحائط وتسعى لارتكاب مجازر جديدة في رفح الفلسطينية ومطالبة النازحين الإخلاء الفورى للمدينة.

وحذر البرعي في تصريحات صحفية اليوم، قوات الاحتلال من محاولات الإبادة الجماعية واحترام المواثيق الدولية، مشيدا بجهود الدولة المصرية لوقف الحرب علي غزة منذ اللحظة الأولى مع الالتزام المصري بوصول المساعدات للشعب الفلسطيني من معبر رفح الذي فتح منذ اللحظة الأولي من اجتياح غزة.

وأكد أن الدولة المصرية ستتخذ كافة إجراءاتها التصعيدية اللازمة حال الاقتراب من الأمن القومي المصري وتهديد أمن واستقرار الشعب المصري، مشيراً إلى أن اجتياح رفح يعرقل كافة المفاوضات التي تتدخل فيها مصر لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين الطرفين لتهدئة الوضع في فلسطين.

وطالب البرعي بمعاقبة إسرائيل علي عدم التزامها بقرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدا أن سياسة العقاب الجماعي التي ينفذها الاحتلال لم تقتصر علي القطاع وإنما امتدت أيضا إلى الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجة وخطورة عما تشهده غزة، مما ينذر بتفاقم الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتساءل البرعي : أين منظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث في فلسطين من تدهور للأوضاع الإنسانية؟ مؤكدا أن اللوبي الصهيوني يسعي لكتم الأصوات التي تحاول انتقاد المجازر الإسرائيلية، عبر التحريض أو توجيه الاتهامات التي تفتقر للحد الأدني من الصدق والموضوعية.

وشدد علي ضرورة وجود اعتراف دولي بحق الفلسطينيين في العيش داخل حدود دولتهم المستقلة، لذلك أصبح لا مفر من تنفيذ حل الدولتين، وإعلان دولة فلسطين المستقلة علي حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، فهو الطريق الوحيد الأن لاستقرار الشرق الأوسط والعالم.