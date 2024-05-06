منعا للتحرش.. فصل الشباب عن العائلات في شاطئ بالإسماعيلية

قرر مجلس إدارة أحد الأندية الشاطئية بمحافظة الإسماعيلية، فصل الشباب عن العائلات كأحد الحلول الاحترازية خلال موسم صيف 2024، منعا للتحرش ووقوع المشادات والمناوشات بين رواد الشاطئ.

وقالت مصادر رسمية في مجلس إدارة النادي، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية ضمن خطة استعدادات استقبال الموسم الصيفي، وإنه نظرا لاعتبار الشاطئ أحد الشواطئ الشعبية والتي يتردد على زيارتها الآلاف يوميا من زوار محافظة الإسماعيلية، تقرر تقسيم الشاطئ الى قسم مخصص للسيدات وآخر مخصص للشباب لمنع وقوع المشادات والمناوشات التي من شأنها إفساد الهدوء والاستقرار خلال فترة الصيف.

أضافت المصادر، أن محافظة الإسماعيلية تتمتع بأنها من المحافظات الساحلية الأكثر إقبالا لموقعها الإستراتيجي المتميز والذي يجعلها تتوسط عددا من محافظات الجوار وهو الأمر الذي أدى الى توافد الآلاف يوميا من المواطنين غير المقيمين ونظرا لاختلاف الطبائع، تقرر اتخاذ كافة الإجراءات لإراحة المترددين على الشاطئ.

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