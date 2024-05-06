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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الليلة.. اللواء سيد الجابري ضيف محمد الباز في "الشاهد" على إكسترا نيوز

الشاهد
الشاهد

يستضيف الإعلامي محمد الباز، الليلة، اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة إكسترا نيوز.

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يتحدث اللواء سيد الجابري عن كيف أفشل الجيش المصري أكبر مشروع استعماري في القرن الحديث،  والحروب بين الدول وبعضها التي تتباطأ بسبب وجودة السلاح النووي.

كما يكشف عن الشكل الجديد للنظام العالمي الجديد الذي يشهد شكلا اقتصاديا وسياسيا مختلفا وحروبا جديدة، وكيف أن مصر هي البلد الوحيد المؤهلةد لقيادة المنطقة في النظام العالمي الجديد.

ويعرض برنامج "الشاهد" أيام الدم والدموع، فى موسمه السادس، يوميا الساعة 11 مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

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