عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يكشف عن حجم إصابة عمرو السولية

صدى البلد

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إن الأشعة التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وكان عمرو السولية تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني تعديلًا على تشكيل الأهلي بعد إعلانه بشكل رسمي، بإشراك كريم نيدفيد بدلًا من عمرو السولية، الذي خضع لفحوصات طبية، وأجرى أشعة أمس أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة بالقدم اليسرى.

وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

"اقفلوا الموبايل".. تنبيه عاجل من التعليم للطلاب قبل بدء امتحانات الترم الثاني

موضوعات متعلقة

حقيقة العروض المقدمة لـ مازن ياسر لاعب الجونة

الزمالك يتوج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات على حساب الأهلي

هاتريك لـ رونالدو | النصر يضرب الوحدة بسداسية نظيفة بالدوري السعودي

أول تعليق من حمدي فتحي بعد التتويج مع الوكرة بكأس قطر

جيرونا يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

الدوري الممتاز| مروان عطية: حققنا المطلوب أمام الجونة

الدوري الممتاز | أول تعليق من كولر بعد ثلاثية الأهلي في الجونة

للمرة الـ36 في تاريخه.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني

ترشيحاتنا

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف آخر الأوضاع بمنطقة رفح الفلسطينية

هنية يبلغ مصر وقطر بموافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار

صفات أهل الله وخاصته.. تعرف عليها عسى أن تكون منهم

السعودية تحذر إسرائيل من اجتياح رفح

المقاومة الفلسطينية تقصف محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لها.. سارة سلامة تتألق رفقة شقيقتها الصغيرة

تناولها فوراً.. أكلات ومشروبات بعد الفسيخ والرنجة

فستان قصير.. منة فضالي تثير الجدل احتفالا بشم النسيم

فوتوشوب.. مى سليم تثير الجدل بجسم ممشوق فى احدث ظهور

فيديو

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ