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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستشار وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع عميد صيدلة الفيوم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الدكتور محمد عبدالله محمد حمزاوي عميد كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، وذلك فى إطار حرص جامعة الفيوم برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، على تعزيز العلاقات والتعاون مع المعهد، وبحضور الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وتنظيم العديد من الفعاليات المختلفة في مجالات تسهم فى المهارات القيادية والأنشطة الطلابية.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور كريم همام قائلاً: "تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المعهد على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم القيادية، حيث نسعى من خلال هذا التعاون إلى إثراء الحياة الطلابية وتوفير بيئة محفزة للطلاب لتنمية مواهبهم وقدراتهم."

وأضاف همام: "نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيساهم في تحقيق أهداف المعهد إلى إعداد جيل واعٍ ومثقف، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل لمصر والمنطقة."

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