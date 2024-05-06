«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا يُوضح الجهود المصرية المبذولة تجاه القضية الفلسطينية

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تليفزيونيًا، بعنوان، « لم تترك أي باب إلا وطرقته.. مصر تحمل على عاتقها مسؤولية فلسطين».

وجاء في التقرير، أنّ مصر لم تنسى يومًا كونها الشقيقة الكبرى لفلسطين، حيث حملت على عاتقها تلك البقعة من الأرض لاسيما خلال صراعاتها السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي، فلم تترك بابًا إلا وطرقته، بل وتولت مسؤولية تعديل النظرية الدولية الرمدية تجاه القضية.

وذكر التقرير، أنه منذ الحظة الأولى التي شنت فيها إسرائيل حربها على قطاع غزة، ولم تُوقف مصر تحركاتها لإنهاء ذلك التصعيد، ونزع اعتراف دولي بحق فلسطين في الحياة إذ تجسدت هذه المرحلة في الإتصالات المُكثفة والعاجلة التي قام بها الرئيس السيسي مع كافة الأطراف سواء العربية أو الدولية، وهو الأمر الذي أهّل مصر لتلعب دورًا رئيسًا في محاولات البحث عن صيغ فعالة لوقف إطلاق النار.

وتابع: «الجهود المصرية المختلفة وبالتعاون مع دولة قطر، أسفرت عن التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة على مدار نحو أسبوع في نوفمبر الماضي، والتي تم بموجبها إيقاف العمليات القتالية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة، فضلًا عن عودة الأوضاع عما كانت عليه ودخول المساعدات والوقود إلى القطاع».