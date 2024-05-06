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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمواجهة نهضة بركان.. تعرف على موعد سفر بعثة الزمالك إلى المغرب

صدى البلد

يغادر القاهرة في السابعة صباح غداً الثلاثاء وفد نادي الزمالك المكون من، عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وسعد عابدين إداري الأبيض وشريف صابر الشيف الخاص بالفريق متجها إلى المغرب.


يأتي في ظل حرص عبد الواحد السيد على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة و ملاعب التدريب وحافلة الفريق في المغرب قبل مواجهة نهضة بركان في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم 12 مايو الجاري.


ومن المقرر أن تستغرق رحلة وفد الزمالك حوالي 13 ساعة منها 5 ساعات رحلة الطيران من مصر إلى المغرب، بجانب 8 ساعات بالسيارة حتى الوصول لمدينة بركان. 


وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر  منح اللاعبين راحة اليوم  الاثنين من التدريبات الجماعية بعد خوض مباراة سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية .

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