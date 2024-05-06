التموين: ارتفاع توريد محصول البنجر إلى 985 ألف طن وإنتاج 132 سكر

أعلنت شركة الدلتا للسكر استلام ما يقرب من 985 ألف طن بنجر، وإنتاج ما يقرب من 132 ألف طن سكر أبيض سائب، و58 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن، الذي يستخدم في صناعة الأعلاف، مشيرة إلى أنها أنها مستمرة في استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2024، منوهة بأنه يتم الاستلام بجداول منظمة لمنع التكدس مع صرف العديد من الحوافز للمزارعين.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم الاثنين أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة التيسيرات الخاصة بإجراءات استلام محصول البنجر من مزارعي بنجر.

من جانبه أجرى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر الدكتور أحمد أبو اليزيد، جولة ميدانية للمرور على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل بالورديات" الصباحية والمسائية " بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال وأفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلي حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر.

كما تفقد معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السري وإرسال البيانات إلى غرف التحكم الآلي كذلك المرور على غرفة التشغيل والتحكم الآلي والاطلاع على عملية الضبط الآلي للتشغيل والربط الإلكتروني وتوضيح شاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل.

كما قام بتفقد عنبر تعبئة السكر والتأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقته للموصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق إجراءات صحة و سلامة الغذاء.. مشددا على تسليم مستحقات المزارعين في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام المحصول.

يذكر أنه يتم استلام محصول البنجر من المزارعين بعد زيادة سعر توريد طن بنجر السكر ليتراوح من 1350 إلى 1900 جنيه بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، حيث تم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر تم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز إضافي عن الطن الواحد، بينما تم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلى 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيها حافز إضافي عن الطن الواحد، كذلك تم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز إضافية للطن، بينما تم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعر أساسي و250 جنيهاً حافز إضافي للطن، كما يتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعر أساسي و250 جنيها حافز إضافي للطن.