عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: ارتفاع توريد محصول البنجر إلى 985 ألف طن وإنتاج 132 سكر

أعلنت شركة الدلتا للسكر استلام ما يقرب من 985 ألف طن بنجر، وإنتاج ما يقرب من 132 ألف طن سكر أبيض سائب، و58 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن، الذي يستخدم في صناعة الأعلاف، مشيرة إلى أنها أنها مستمرة في استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2024، منوهة بأنه يتم الاستلام بجداول منظمة لمنع التكدس مع صرف العديد من الحوافز للمزارعين.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم الاثنين أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة التيسيرات الخاصة بإجراءات استلام محصول البنجر من مزارعي بنجر. 

من جانبه أجرى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر الدكتور أحمد أبو اليزيد، جولة ميدانية للمرور على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل بالورديات" الصباحية والمسائية " بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال وأفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلي حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر.

كما تفقد معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السري وإرسال البيانات إلى غرف التحكم الآلي كذلك المرور على غرفة التشغيل والتحكم الآلي والاطلاع على عملية الضبط الآلي للتشغيل والربط الإلكتروني وتوضيح شاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل.

كما قام بتفقد عنبر تعبئة السكر والتأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقته للموصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق إجراءات صحة و سلامة الغذاء.. مشددا على تسليم مستحقات المزارعين في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام المحصول. 

يذكر أنه يتم استلام محصول البنجر من المزارعين بعد زيادة سعر توريد طن بنجر السكر ليتراوح من 1350 إلى 1900 جنيه بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، حيث تم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر تم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز إضافي عن الطن الواحد، بينما تم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلى 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيها حافز إضافي عن الطن الواحد، كذلك تم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز إضافية للطن، بينما تم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعر أساسي و250 جنيهاً حافز إضافي للطن، كما يتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعر أساسي و250 جنيها حافز إضافي للطن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء غدًا

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري تلقى ردودا إيجابية من حماس وإسرائيل

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

ترشيحاتنا

بيراميدز يحافظ على صدارة الدوري بفوز مثير على فيوتشر

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

سمير فرج: إنهاء الحرب بغزة ليس من مصلحة نتنياهو ويسعى لتصعيد التوترات

وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد قبول حماس للصفقة: احتلوا رفح فورا

متحدث الجيش الإسرائيلي: ندرس رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي مجرم والشعب هو من يدفع الثمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

تحتفل به الديانات الثلاث والبداية عند المصريين القدماء .. قصة احتفال شم النسيم| خبير أثري يروي

احذر التسمم الممبارى عند تناول الفسيخ

حكيم يتألق في ليالي مصر ويؤكد: الفكرة جذابة ومتميزة

فيديو

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ