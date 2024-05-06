الفلسطينيون يتبادلون التهاني بعد موافقة حماس على المقترح المصري بوقف إطلاق النار

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ الشارع الفلسطيني بدأ بالخروج للساحات في رفح الفلسطينية وكل مناطق قطاع غزة بمجرد أن تناقلت وسائل الإعلام خبر موافقة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والاتصالات التي أجريت مؤخرا لوقف إطلاق النار والجهود المصرية لذلك.

وأضاف "جبر"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مدينة رفح الفلسطينية اكتظت بالفلسيطينيين الذين خرجوا للساحات والشوارع للاحتفال بهذا الرد الذي جاء على لسان رئيس حركة حماس إسماعيل هنية بالموافقة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع: "هذه الجماهير خرجت في الشوارع ومناطق الخيام الغربية لمدينة رفح الفلسطينية التي بدأت تصدح بالتهليل والتكبير فرحة بهذا الرد من الحركة وأملا في الوصول إلى وقف تام لهذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي، رغم الساعات القليلة التي كانت تفصلنا في السابق عن أوضاع مأساوية كانت ستحل في هذه المدينة عقب نزوح الفلسطينيين من المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية، والآن هم يحتفلون بالشوارع ويتبادلون التهاني".