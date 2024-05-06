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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو افريقية النواب: تلويح اسرائيل بشن هجوم على رفح الفلسطينية "جريمة حرب"

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة نيفين حمدي

أيدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وتحذيراتها من مخاطر شن أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة،.

وأوضحت مثل هذه العملية تنذر بعواقب إنسانية وخيمة ستلحق بأكثر من 1.3 مليون من المدنيين "أطفال وشيوخ ونساء" لجأوا إلى هذه المدينة باعتبارها الملاذ الآمن والأخير داخل قطاع غزة، بعد هدم منازلهم نتيجة شن العدوان الاسرائيلي الحرب الغير انسانية في السابع من أكتوبر الماضي والتي قضت علي الاخضر واليابس في القطاع باكملة.

وقالت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، إن تلويح اسرائيل بشن هجوم عسكري على رفح الفلسطينية، جريمة حرب وإبادة جماعية تخالف الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدة أن خطورة العملية الإسرائيلية المزمع تنفيذها في رفح الفلسيطينة والتي من المؤكد ان تضع العلاقات المصرية – الإسرائيلية في موقف هو الأصعب منذ اتفاقية السلام عام 1979.

وأضافت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ان مصر عملت على بناء مسار سياسي رافض للأفكار الإسرائيلية في اجتياح رفح الفلسيطنية، بدعم من الدول العربية والإسلامية، كما حرصت علي حشد الدعم الدولي لإثناء تل أبيب عن خطتها بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت رفضها للعملية العسكرية بمدينة رفح وما تمثله من خطورة إنسانية جديدة تضاف لسجل الجرائم  الصهوينية الغير إنسانية في حق المدنيين من الاشقاء في فلسطين .

وأكدت النائبة نيفين حمدي، علي اهمية المناشدات والمطالبات المصرية  للجانب الإسرائيلي بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مطالبه مجلس الامن والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تلك الحرب قبل وقوع كوارث حقيقة غير انسانية جديدة، يتحمل العالم اجمع توابعها وتداعياتها، فضلا عن ضرورة إيجاد حل فوري للسماح بوصول المساعدات والاغاثات لأهالي غزة، نظرا لما يتعرضون له من انتهاكات صارخة تعرضهم لمزيد من الخطر وفقدان للحياه.

وجددت نائبة حماة الوطن، تأيدها وتفويضها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة، لحماية الأمن القومي المصري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم القضية الفلسطينية ونصره الاشقاء في قطاع غزة.

واختتمت نيفين حمدي، بيانها بالتأكيد علي أن مصر لن تترك أشقاءها بمفردهم، وستبذل قصاري جهدها للدافع عنهم والتي تبدأ بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين، بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

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