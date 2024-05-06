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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تزامنا مع شم النسيم.. مزايا ترفيهية بالجملة كفلها القانون الجديد لكبار السن

كبار السن
كبار السن

تساءل عدد من المواطنين عن أبرز المزايا التي كفلها قانون رعاية المسنين الجديد الصادر رقم  19 لسنة 2024 لكبار السن وذلك تزامنا مع عيد شم النسيم، ونوضح من خلال هذا التقرير ابرز المزايا فيما يلى:

مزايا المسنين في القانون الجديد

نص قانون رعاية حقوق المسنين، الصادر برقم 19 لسنة 2024، على الكثير من الحقوق التي كفلها لكبار السن، خاصة المزايا الترفيهية التي نص عليها حفاظًا على نفسية المسن وصحته النفسية، ومن بين هذه الحقوق نص على ضرورة إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.

ونص القانون تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

كما نص القانون على  دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.

ومن بين أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.

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