حماس: إسماعيل هنية هاتف الرئيس التركي

أعلنت حركة حماس أن إسماعيل هنية هاتف الرئيس التركي وأطلعه على موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته من الوسطاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

صرح مصدر قيادي في حركة "حماس" بأن "الحركة أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

كما ذكرت مصادر أن وفدا لحماس سيتوجه غدا الثلاثاء إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات.

وذكر مصدر في حماس ان الحركة وافقت على مقترح لوقف النار لـ 6 أسابيع.

وكانت "حماس"، أعلنت أمس الأحد، أن جولة المفاوضات التي انطلقت في القاهرة أول أمس السبت، انتهت "وسيغادر وفد حركة حماس القاهرة، للتشاور مع قيادة الحركة".

وأكدت "حماس" تعاملها "بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".

