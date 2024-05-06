مركز إبداع الإسكندرية يحيى ذكرى الشاعر اليونانى المصرى " كفافيس" .. الأربعاء

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بعد غد /الأربعاء/ أمسية لملتقى النص الجديد بعنوان " قسطنطين كفافيس"، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.



تقام الأمسية إحياء لذكرى مرور 161 عاما على ميلاد الشاعر والصحفي اليوناني المصري " قسطنطين كفافيس"، و مرور 91 عاما على رحيله.



يشارك في الأمسية الشعراء مدحت منير، وحاتم مرعى، وضاحى عبدالسلام، وأمانى خليل، ووليد ثابت، وعادل سميح، وعمرو الغزالى، ومحمد الحداد، ويقدمها الشاعر سعيد عبدالمقصود، تحت اشراف الشاعر سامح محجوب.



تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للابداع هو أول مركز ثقافي مصرى أنشئ بالإسكندرية، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء و المثقفين.