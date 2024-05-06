انفوجراف.. توقعات بنمو الطلب العالمي على الصلب

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن نمو الطلب العالمي على الصلب.

وأوضح المركز أن الاتحاد العربي للحديد والصلب (AISU)، أصدر تقريرًا بعنوان "من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الصلب بنسبة 1.7% عام 2024"، يسلط الضوء على توقعات منظمة الصلب العالمية بارتفاع الطلب العالمي على الصلب بنسبة 1.7% ليصل هذا الطلب إلى 1.793 مليار طن متري خلال العام الحالي، مدفوعًا بزيادة الطلب في الهند مع استمرار تراجع الطلب الصيني.

جدير بالذكر أن الاتحاد العربي للحديد والصلب هو أول منظمة عربية متخصصة في مجال الحديد والصلب، وتستهدف وضع خطط تطوير وتنمية صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي.