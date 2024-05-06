انفوجراف.. 48 مليون سيدة تلقين خدمات الفحص والتوعية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تلقي السيدات خدمات الفحص والتوعية.

وقال المركز إن وزارة الصحة ، سجلت 48 مليونًا و847 ألفًا و421 زيارة لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية شهر مارس الماضي.

وأوضح المركز، أن إجمالي عدد الزيارات تنقسم إلى 21 مليونًا و677 ألفًا و562 زيارة لأول مرة، و16 مليونًا و170 ألفًا و724 زيارة دورية، و10 ملايين، و999 ألفًا و135 زيارة عارضة.



ودعت وزارة الصحة السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكدًا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.