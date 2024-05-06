الخطوط القطرية تلفت أنظار زوار سوق السفر بدبي بأول مضيفة جوية بالذكاء الاصطناعي

لفتت الخطوط الجوية القطرية، الأنظار خلال اليوم الافتتاحي الأول لمعرض سوق السفر العربي 2024 بدبي، وذلك بتقديمها عرضاً هولغرافيّاً استثنائياً لـ"سما"، أول فرد من أفراد طاقم الضيافة المُطوّر بتقنية الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي. حيث شهد هذا العرض المبتكر إقبالاً واسعاً، عززته أيضاً التجارب الحسيّة المتقدمة التي استعرضتها الناقلة القطرية في جناحها الفاخر، لتؤكد بذلك على مكانتها الريادية في قطاع السفر.

وبفضل تقنية الذكاء الاصطناعي الذي طُوٍّرت به، تفاعلت “سما” - أول مضيفة جوية بتنقنية الذكاء الاصطناعي -، مع زوار المعرض وذلك بإجابتها على جميع استفساراتهم المتعلقة بالخطوط الجوية القطرية وبشبكة وجهاتها المتنامية.

وبالإضافة إلى تقديم “سما”، كشفت الخطوط الجوية القطرية النقاب عن جناحها الفاخر في المعرض. حيث يقدم جناح الناقلة القطرية العديد من التجارب المبتكرة والفريدة من نوعها، ابتداءً من جولات عبر تجربة الواقع الافتراضي (VR)، وصولاً إلى الحجرة الحسّية التي توفر للزوار تجربة استثنائية، يستشعرون خلالها بالفخامة التي تتميز بها منتجات الخطوط الجوية القطرية. وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على ريادة الناقلة القطرية في اعتماد أحدث التطورات التكنولوجية وتميزها في تقديم الأفضل.

كما وتواصل الخطوط الجوية القطرية جذب زوار معرض سوق السفر العربي وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف والتعرّف على التصميمات الداخلية لأسطول طائراتها الحديث والمميز، وبالأخص مقاعد كيوسويت (Qsuite) الفاخرة والحائزة على العديد من الجوائز العالمية والمتوفرة على متن درجة رجال الأعمال.

ومن جانبه، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسرّ الخطوط الجوية القطرية المشاركة في سوق السفر العربي لهذا العام لاستعراض أحدث ابتكاراتنا الرقمية، سما 2.0. حيث تلتزم الناقلة القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، التزاماً راسخاً بتعزيز رضا مسافريها وتخطي توقعاتهم، وذلك من خلال سعيها الدائم نحو استخدام آخر الابتكارات الرقمية لتوفير خدمات فريدة من نوعها لهم. وستساهم سما، بفضل قدراتها المطوّرة والمعزّزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، في الارتقاء بتجارب المسافرين إلى مستويات غير مسبوقة."

تجدر الإشارة إلى أن الناقلة الوطنية لدولة قطركانت قد أعلنت سابقاً عن تدشين واستئناف العديد من الرحلات الجوية إلى وجهات عالمية متعددة، بالإضافة إلى إعلانها عن زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية إلى وجهات آخرى لتلبية الطلب المتزايد على السفر، وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية التي تضم ما يزيد عن 170 وجهة.

وابتداءً من صيف 2024، ستعزز الخطوط الجوية القطرية شبكة وجهاتها العالمية من خلال تدشين وإعادة تشغيل رحلاتها الجوية إلى الوجهات التالية:

جمهورية الكونغو الديمقراطية: تدشين الرحلات الجوية إلى مدينة كينشاسا اعتباراً من 1 يونيو 2024 (عبر مدينة لواندا).

أوزبكستان: تدشين الرحلات الجوية إلى مدينة طشقند اعتباراً من 2 يونيو 2024.

البرتغال: تدشين الرحلات الجوية إلى مدينة لشبونة اعتباراً من 6 يونيو 2024.

إيطاليا: تدشين الرحلات الجوية إلى مدينة البندقية اعتباراً من 12 يونيو 2024.

ألمانيا: تدشين الرحلات الجوية إلى مدينة هامبورغ اعتباراً من 1 يوليو 2024.

وستشغل الناقلة القطرية رحلاتها الجوية المباشرة إلى الوجهات التالية خلال موسم الصيف:

مراكش: 7 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 1 أبريل وحتى 26 أكتوبر 2024.

أنطاليا: 5 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 30 مايو وحتى 31 أغسطس 2024.

أضنة: 3 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 9 يونيو وحتى 25 أغسطس 2024.

بودروم: 3 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 7 يونيو وحتى 19 أغسطس 2024.

ميكونوس: 4 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 7 يونيو وحتى 7 سبتمبر 2024.

سراييفو: 7 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 1 يونيو وحتى 29 سبتمبر 2024.

طرابزون: 5 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 7 يونيو وحتى 24 أغسطس 2024.

كما وسيتم زيادة عدد الرحلات الخطوط الجوية القطرية خلال الموسم الصيفي إلى الوجهات التالية:

الدار البيضاء: زيادة عدد الرحلات من 4 رحلات أسبوعياً إلى 7 رحلات أسبوعياً

أوسلو: زيادة عدد الرحلات من 7 رحلات أسبوعياً إلى 14 رحلة أسبوعياً

باكو: زيادة عدد الرحلات من 7 رحلات أسبوعياً إلى 12 رحلة أسبوعياً

بانكوك: زيادة عدد الرحلات من 35 رحلة أسبوعياً إلى 38 رحلة أسبوعياً

الماتي: زيادة عدد الرحلات من 7 رحلات أسبوعياً إلى 14 رحلة أسبوعياً

باريس: زيادة عدد الرحلات من 21 رحلة أسبوعياً إلى 28 رحلة أسبوعياً

برشلونة: زيادة عدد الرحلات من 14 رحلة أسبوعياً إلى 21 رحلة أسبوعياً

بوسطن: زيادة عدد الرحلات من 7 رحلات أسبوعياً إلى 10 رحلة أسبوعياً

بروكسل: زيادة عدد الرحلات من 7 رحلات أسبوعياً إلى 12 رحلة أسبوعياً

كوبنهاغن: زيادة عدد الرحلات من 4 رحلات أسبوعياً إلى 7 رحلات أسبوعياً

كوالالمبور: زيادة عدد الرحلات من 7 رحلات أسبوعياً إلى 14 رحلة أسبوعياً

مانشستر: زيادة عدد الرحلات من 18 رحلة أسبوعياً إلى 21 رحلة أسبوعياً

ميامي: زيادة عدد الرحلات من 7 رحلات أسبوعياً إلى 10 رحلات أسبوعياً

نيس: زيادة عدد الرحلات من 4 رحلات أسبوعياً إلى 7 رحلات أسبوعياً (على أن تتم الزيادة في شهر مايو قبل سباق الجائزة الكبرى F1 موناكو ومهرجان كان السينمائي)

روما: زيادة عدد الرحلات من 18 رحلة أسبوعياً إلى 21 رحلة أسبوعياً

سيول: زيادة عدد الرحلات من 7 رحلات أسبوعياً إلى 8 رحلات أسبوعياً

تونس: زيادة عدد الرحلات من 7 رحلات أسبوعياً إلى 10 رحلات أسبوعياً

وارسو: زيادة عدد الرحلات من 10 رحلات أسبوعياً إلى 14 رحلة أسبوعياً

هانوي: زيادة عدد الرحلات من 12 رحلة أسبوعياً إلى 21 رحلة أسبوعياً

نيويورك (JFK): زيادة عدد الرحلات من 14 رحلة أسبوعياً إلى 21 رحلة أسبوعياً

ملقة: زيادة عدد الرحلات من 3 رحلات أسبوعياً إلى 7 رحلات أسبوعياً في موسم الذروة (وتمديد الزيادة لتشمل طوال السنة)

دوسلدورف: زيادة عدد الرحلات من 7 رحلات أسبوعياً إلى 11 رحلة أسبوعياً.

