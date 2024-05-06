صحفي: ضغوط القاهرة على إسرائيل لم تتوقف

قال أشرف أبو الهول كاتب صحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تعرضت لضغوط بسبب العملية التي نفذتها في رفح الفلسطينية، فقد اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كما اتصل به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكانت هناك تحذيرات علنية.

أضاف "أبو الهول"، في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الكرة الآن في ملعب نتنياهو، ولا يستطيع الرفض حتى لا يدخل في مواجهة مع أسر الرهائن الإسرائيليين الذين تعاظم الأمل لديهم بالإفراج عن المحتجزين في غزة، ولن يستطيع نتنياهو التلاعب أو الهروب"، مشددًا على أن ضغوط القاهرة على إسرائيل لم تتوقف، والفلسطينيون يضعون آمالا عريضة على مصر من أجل إنجاح المفاوضات والوصول إلى هذه اللحظة.

وتابع مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية: "نتنياهو في ضغوط لا يمكن أن يواجهها جميعا، خاصة أن حماس كسرت الحجة التي كان يستخدمها بأنها التي ترفض المبادرات والتسوية".