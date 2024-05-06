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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير استراتيجي: مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي طرحت رؤية متكاملة للخروج من أزمة غزة

غزة
غزة

قال اللواء محمد الدويري نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن موافقة حركة حماس على المقترحات المصرية تؤكد أنّ الجهود المصرية المبذولة على مدار شهور طويلة بمفاوضات مكثفة واتصالات أجرتها القيادة السياسية مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة والمفاوضات المضنية والشرسة والمعقدة التي قامت بها مصر بالقاهرة والدوحة وباريس وتل أبيب أثمرت عن رؤية  متكاملة.

وأضاف "الدويري"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مصر هي الدولة الوحيدة والرئيسية في العالم التي طرحت منذ ديسمبر الماضي رؤية متكاملة للخروج من أزمة غزة".

وتابع: "كل المقترحات الحالية والمفاوضات التي انتهت بعودة وفد حماس أمس من القاهرة استندت بشكل رئيسي على هذه المقترحات المصرية التي استندت أيضا على فكرة التدرج والمرحلية، فلا يمكن حل أزمة قطاع غزة في مرحلة واحدة، ومصر لديها خبرة كبيرة في المفاوضات مع إسرائيل وحماس وفصائل المقاومة وما يتعلق بالحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة وقضية شاليط، ونفهم الملف جيدا ونفهم تفاصيله، وبالتالي وضعت مصر 3 مراحل لحل هذه الأزمة تؤدي في النهاية إلى حل هذه الأزمة بشكل نهائي، ثم بعد ذلك، ننتقل إلى مرحلة العمل السياسي".


 

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