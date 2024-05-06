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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد جبران: جريدة العمال تعود للصدور مجددا بعد 6 سنوات توقف

محمد جبران رئيس اتحاد
محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر

أعلن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة جريدة العمال، إعادة إصدار جريدة العمال الورقية بعد توقف دام ستة أعوام، معربا عن سعادته بعودة إصدار الجريدة الرسمية الناطقة باسم عمال مصر، والمعنية بجميع أخبار كل عامل مصري في شتى المجالات المختلفة.

هنأ "جبران" أعضاء مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر،  بعودة صدور النسخة الورقية لجريدة العمال، ومجلس تحرير الجريدة الذي بذل الكثير من الجهد  لتخرج جريدة العمال الورقية مواكبة لاحتفال عيد العمال في ثوبها الجديد.

كان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة العمال قد أصدر قرارا بتشكيل مجلس تحرير جديد  لجريدة وبوابة العمال ، من أجل الارتقاء بالمنظومة الإعلامية العمالية ، وتقديم إعلام عمالي يواكب تطورات المرحلة ويتواصل مع كافة القواعد العمالية.

وأكد أن القرار  يستهدف تطوير المنظومة الإعلامية للاتحاد ، مؤكدا أن المهنية والكفاءة والعمل بجدية كان هو الأساس والفيصل في اختيار أعضاء مجلس التحرير ، مقدما لهم التهنئة محملة بالدعوات لتنفيذ المهام المطلوبة علي الوجه الأمثل من أجل فتح قنوات تواصل مع القيادات العمالية وقواعدها علي مستوى الجمهورية.

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