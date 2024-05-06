صحف عبرية: قلق إسرائيلي من الموقف الأمريكي بعد قرار مواصلة الهجوم على رفح

ذكرت صحف عبرية أن هناك قلقا بإسرائيل من دعم أمريكا للصفقة الجديدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت الصحف بأن هذا القلق يأتي من أن الصفقة لا تلبي ما وافقت عليه إسرائيل .

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية نقلا عن مصدر حكومي إسرائيلي قوله أن مقترح وقف النار غير مقبول لنا.

وأكدت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن مجلس الحرب قرر الاستمرار بعمليات رفح وارسال وفد إلى القاهرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تهاجم وتعمل في هذه الأثناء بشكل مباغت ضد أهداف لحماس في منطقة شرق رفح.

وأوضح مكتب نتنياهو ان مجلس الحرب قرر بإجماع استمرار العملية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب.

وأضاف مكتب نتنياهو: "رغم أن مطالب حماس بعيدة عن مطالبنا سنرسل وفدا للقاء الوسطاء لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

وفي خضم ذلك كشفت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع قوله ان حماس وافقت على أحدث مقترح قدمته إسرائيل يوم 27 أبريل.



