عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

صدى البلد

قرر البنك المركزي المصري، استئناف القطاع المصرفي العمل صباح اليوم، الثلاثاء 7 مايو 2024 عقب انتهاء عطلتي شم النسيم وعيد القيامة.

وينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء  7 مايو 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

ويعد الريال السعودي أكثر العملات العربية طلبًا في البلاد، خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء، كالتالي:

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 
12.83 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
12.77 جنيه للشراء.

12.80  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
12.77 جنيه للشراء.

12.80  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر
12.77 جنيه للشراء.

12.80  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي
12.75 جنيه للشراء.

12.77  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC
12.76 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنوك (الإسكندرية وكريدي أجريكول)
12.75  جنيه للشراء.

12.80  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
12.71 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة
12.69 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
12.72 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في الإمارات دبي الوطني
12.70 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
12.64 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك العربي الأفريقي الدولي 
12.44 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك العقاري المصري العربي 
12.44 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
12.35 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

سجل مصرف أبوظبي الوطني أعلى سعر لشراء الريال السعودي بنحو 12.833 جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

مصطفى شوبير يتلقى عرضا من الدوري السعودي.. الحقيقة كاملة

عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد

بناه المصريون.. سد جوليوس نيريري ينقذ تنزانيا وكينيا من الغرق

كاسونجو يرد على أنباء شكوى الزمالك ويكشف مفاجأة

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

ترشيحاتنا

عصام صاصا في التحقيقات عن حادث الدائري: كنت ماشي على 80

دعم الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي في الموازنة الجديدة.. 7 مليارات جنيه لخدمة المواطنين

هل غسل أعضاء الوضوء أكثر من 3 مرات يبطله؟..احذروا الزيادة لـ3 أسباب

مصطفى شوبير يتلقى عرضا من الدوري السعودي.. الحقيقة كاملة

دعاء جميل يريح القلب والبال.. ردده في صلاتك وسفرك

بناه المصريون.. سد جوليوس نيريري ينقذ تنزانيا وكينيا من الغرق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانيات عصرية ومواصفات مذهلة.. هاتف vivo X Fold3 Pro

حذاء لافت.. بشرى تلفت الأنظار في عيد الربيع

قواعد إتيكيت الضحك في الأماكن العامة

بالبرنص.. غادة عبد الرازق تثير ضجة بجلسة تصوير جديدة

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ