سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

قرر البنك المركزي المصري، استئناف القطاع المصرفي العمل صباح اليوم، الثلاثاء 7 مايو 2024 عقب انتهاء عطلتي شم النسيم وعيد القيامة.

وينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

ويعد الريال السعودي أكثر العملات العربية طلبًا في البلاد، خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء، كالتالي:

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

12.83 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

12.77 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

12.77 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

12.77 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

12.75 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

12.76 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنوك (الإسكندرية وكريدي أجريكول)

12.75 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

12.71 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

12.69 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

12.72 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في الإمارات دبي الوطني

12.70 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

12.64 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك العربي الأفريقي الدولي

12.44 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك العقاري المصري العربي

12.44 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

12.35 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

سجل مصرف أبوظبي الوطني أعلى سعر لشراء الريال السعودي بنحو 12.833 جنيه.