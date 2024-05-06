أمين مساعد مجمع البحوث يكشف عن نوع جديد من الإلحاد

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك نوعا من الإلحاد وهو المعروف بإلحاد الموضة، لافتا إلى أن هذه النوعية من الملحدين كل هدفهم لفت النظر وإثبات وجودهم.

وأوضح الامين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الاثنين: "بعض الحالات التى تعتبر قراء وفلاسفة ويزعمون أن إلحادهم مبني على نظريات وأبحاث علمية، وهذا الالحاد فشل لانه يسأل عن وجود الإله وما دام سأل فيعنى وجود إله".

وأضاف: "لا يوجد حتى الآن كيف خلق هذا الجسد، فالعلم عجز حتى الآن عن اكتشاف كيف خلق هذا الجسد، وكيف نبتت هذه الأعضاء وكيف نسقت، فهذا مستحيل أن يكون خلق من عدم".