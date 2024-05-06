محمد الدويري: عملية رفح الفلسطينية لن تصل إلى الاجتياح بشكل كامل

قال اللواء محمد الدويري نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يعتقد أن عملية رفح الفلسطينية لن تستمر بالشكل الذي يتوقعه البعض، ولن تصل إلى مرحلة اجتياح رفح الفلسطينية بشكل كامل، وبخاصة أن التصريحات الأمريكية ضد العملية الكاملة.

وأضاف "الدويري"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أعتقد أن إسرائيل ستستمر في العملية 24 ساعة أخرى، وفي هذا الوقت، قد يكون هناك مسار تفاوضي مع المصريين والأمريكيين فيما يتعلق بتعديل بعض بنود الصفقة".



وتابع نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "استمرار عملية رفح الفلسطينية موجهة إلى حماس بأن إسرائيل مقدمة على استمرار هذه العملية ما لم تحقق أهدافها"، مشددًا على أهمية الموقفين المصري والأمريكي، وألا تتراجع حماس عن موقفها حتى لو استمرت عملية رفح الفلسطينية.



