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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الانتصار الثالث على التوالي.. المصري يفوز أمام طلائع الجيش 2-0 في الدوري

صدى البلد

واصل فريق المصري البورسعيدي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم الإثنين على مضيفه طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ٢١ للمسابقة.


أحرز هدفي المصري اليوم، محمد شعبان لاعب طلائع الجيش بالخطأ في مرماه في الدقيقة ٤٩، وصلاح محسن في الدقيقة ٧٠.


ويعد هذا الانتصار الثالث على التوالي لفريق المصري البورسعيدي في بطولة الدوري، بعد تغلبه في الجولتين الماضيتين على كل من فاركو بنتيجة ٢-١، والداخلية بهدف نظيف، فيما فشل طلائع الجيش في تحقيق الفوز للقاء الثاني على التوالي بالدوري، بعد تعادله في مباراته الماضية مع مودرن فيوتشر بدون أهداف.


الفوز رفع رصيد المصري إلى ٣٧ نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز، بفارق أربع نقاط عن بيراميدز المتصدر، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند ٢٨ نقطة في المركز الثامن.

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