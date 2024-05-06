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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد أيوب: مصر تتخذ خطوات مهمة لوقف التصعيد

غزة
غزة

قال أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية إن الدولة المصرية قطعت خطوات مهمة جدا من أجل وقف التصعيد في غزة بصورة سريعة، وحماية الشعب الفلسطيني من مجازر الاحتلال.

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وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” مع ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الثقل المصري الاستراتيجي والسياسي في المنطقة لعب دورًا كبيرًا في التوصل لهدنة في فلسطين، متابعًا أن الدولة المصرية قامت بطرح القضية الفلسطينية باستمرار أمام المحافل الدولية، من أجل حث المنظمات الدولية على التدخل لمنع إسرائيل من تنفيذ هدفها الذي أعلنت عنه بشأن القضاء على الشعب الفلسطيني من خلال مبدأ الإبادة الجماعية.

 

وأشار، إلى أن المقترحات المصرية والهدنة الحالية سوف تنقذ العالم العربي والشرق الأوسط بالكامل من مخاطر كبيرة، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها تحمل مسؤولية ما يحدث في فلسطين قدر المستطاع، لذا يجب عليها أن تؤدي دورًا في تحقيق الهدنة التي تسعى لها مصر على أرض الواقع بدلًا من الشعارات المزيفة التي تصرح بها بين الحين والآخر".

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