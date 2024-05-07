مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم سيارتين بأسوان

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص بقرية العطواني بمدينة إدفو شمال أسوان، وتن إيداع جثمان المتوفى بالمشرحة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

حادث

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة العطوانى، ومصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتم على الفور الانتقال إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وإيداع الجثة بالمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة .