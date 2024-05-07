مقتل جندي إسرائيلي في هجوم لحزب الله على الحدود الشمالية

استمرت عمليات جبهات المقاومة ضد الاحتلال من لبنان والعراق فضلا عن عمليات المقاومة بغزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وبحسب ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية فقد تم الإعلان عن مقتل جندي صهيوني خلال هجوم من الأراضي اللبنانية.



وذكرت صفا نقلا عن صحف عبرية أنه قد لقي الجندي الصهيوني نحمان بن موشي حتفه في هجوم لحزب الله على الحدود الشمالية اليوم على الأراضي المحتلة.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق "استهدف مجاهدونا قاعدة ياردن في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر".



كما ذكرت سرايا القدس في غزة انها قصفت سديروت ونير عام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على "جرائم العدو بحق أبناء شعبنا".