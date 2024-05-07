الكويت تحذر الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الهجوم على مدينة رفح في غزة

حذرت دولة الكويت من مغبة الهجوم الذي تعتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي شنه على مدينة رفح في قطاع غزة، وما سينتج عنه من تهجير للسكان بشكلٍ قسري نحو المجهول، وذلك في ظل انعدام الملاذات الآمنة نتيجة الدمار الهائل الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي الممنهج.



وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان أمس الإثنين، رفض دولة الكويت التام لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة لكافة القرارات الدولية الداعية لوقف هذه المجازر، وانتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون رادع بما يفاقم من الأزمة الإنسانية، ويحد من جهود السلام الدولية.

وطالبت مجددا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.