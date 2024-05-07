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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين

غزة
غزة

قال اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة الدبلوماسية واللوجستية والعسكرية للشعب الفلسطيني.

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اللواء سيد الجابري: مصر هي الشريك الأساسي والدائم والمستمر للقضية الفلسطينية

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رئيس حزب المصري: الشعب الفلسطيني لديه رغبة قوية في تحرير نفسه


وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "مصر الشريك رقم 1 للشعب الفلسطيني وقضيته حتى نصل إلى مبتغى العالم الحر الذي يريد دولتين".


وأكد أن الحكومة الإسرائيلية حكومة بربرية متطرفة، متابعًا: "مش علشان دول العالم الحر كله يعاني، ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، لأول مرة محكمة العدل الدولية في ظل الازدواجية الموجودة في عرض الأمور أصدرت قرارًا يدين الإبادة الجماعية".

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