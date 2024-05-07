نتنياهو: مطالب حماس بعيدة عن مطالب تل أبيب

قال مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “مجلس الحرب قرر بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لزيادة الضغط على حركة حماس”.



وأضاف في بيان، مساء الاثنين، أنه “سيرسل وفدًا للقاء الوسطاء لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة، رغم أن مطالب حماس بعيدة عن مطالب تل أبيب”، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية».



وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن قوات الجيش تعمل الآن، ضد أهداف حماس في منطقة شرق رفح.



وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس: "قوات الجيش تهاجم وتعمل في هذه الأثناء بشكل مباغت ضد أهداف لحماس في منطقة شرق رفح. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا".