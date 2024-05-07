جهاد جريشة: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام سموحة

تحدَثَ الحكم الدولي السابق جهاد جريشة عن أخطاء الحكم محمود البنا خلال مباراة سموحة والزمالك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بهدف نظيف مساء أمس.

وقال جريشة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

الزمالك لم يستحق ركلة جزاء أمام سموحة، حيث أن مدافع الفريق السكندري لم يقم بعرقلة أحمد حمدي لاعب وسط الأبيض، بل توجه بقدمه نحو الكرة وليس تجاه قدم اللاعب، وبالتالي فلا توجد هناك ركلة جزاء.

وأضاف: بيان الزمالك الذي أصدره منذ قليل لن يكون الأخير، فأتوقع أن تصدر العديد من الأندية بيانات في الفترة المقبلة مع زيادة قوة المنافسة في مباريات الدوري.

وتابع: الحكم محمود البنا بعيد عن مستواه المعهود في المباريات الأخيرة، وتحديدًا في مباراة سموحة بالأمس، فأرى أن حسام حسن مهاجم الفريق السكندري استحق ركلة جزاء في اللعبة التي أشهر خلالها "البنا" البطاقة الحمراء له.