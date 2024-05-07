عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العمايرة: أخشى أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته للشرط الجزائي

فيتوريا
فيتوريا

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أنه حذر في وقت سابق بسبب حديث جمال علام رئيس اتحاد الكرة من عدم تسديد الشرط الجزائي للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه يخشى من وجود أوراق رسمية لدى المدرب البرتغالي بأنه لا يحق له الحصول على الشرط الجزائي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب على اتحاد الكرة أن يضع الفلوس في حساب روي فيتوريا، وحال وجود أي شكاوى يتم إظهار الأوراق التي تثبت التحويلات المالية ولكن يجب وضع الأموال بفوائدها 5%".

وأضاف: "أخشى أن يكون محامي روي فيتوريا يمتلك أوراق رسمية، ولذلك يتحدث بـقوة ويرفض الرد على مسئولي اتحاد الكرة، وسبق وقام بمقاضاة النصر السعودي وحصل على 8 مليون دولار من المحكمة الرياضية".

وتابع: "لو تم إبلاغ روي فيتوريا بعدم أحقيته في الحصول على الشرط الجزائي، وقتها من الممكن أن يحصل على حكم بأحقيته في العقد كامل، خصوصا أنه لم يقدم استقالته وتم جلب مدرب آخر واعلان تعيينه بشكل رسمي".

وأشار إلى أن الزمالك أخطأ في وقت سابق في ملف خالد بوطيب، عندما قام بمراسلته في مقر إقامته بمصر، واللاعب أثبت أنه كان خارج مصر يخضع للعلاج بعلم إدارة النادي، ولذلك المحكمة الرياضية تأكدت من سوء النية، وحصل على حكم قضائي في المبلغ بالكامل.

وأكمل: "طالما لم يمر عامين على رحيل إيهاب جلال فمن حقه تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة، للمطالبة بالحصول على الشرط الجزائي، وحال عدم وجود شرط يحصل على باقٍ قيمة عقده كاملًا، وبعد قرار إقالته من حقه المطالبة بالحصول على الشرط الجزائي بالفوائد كاملة، وسوف يحصل على حكم من لجنة شئون اللاعبين، وسيكون أمر غريب جدًا أن يكون هناك مدرب مصري يقاضي الاتحاد المحلي".

وأوضح أن مشكلة محمد الشيبي مع حسين الشحات، والمشادة بين اللاعبان بعد انتهاء المباراة سبق وتكررت بين لاعبين كثيرين منهم حالة في لقاء غانا وأوروجواي، وقيام اللاعب الأورجواني بالاعتداء على مسئول من الفيفا على رأسه.

وتابع: "أتمنى أن يكون اتحاد الكرة راسل الفيفا وأرسل شريط اللقاء لشرح الواقعة، من أجل إصدار قرار رسمي من جانب لجنة الانضباط، والقرار سيكون قابل للاستئناف ومن ثم امكانية لجوء اللاعب للمحكمة الرياضية".

وواصل: "الفيفا سيرد بأنه لا يجوز لـ محمد الشيبي اللجوء للقضاء المدني بعدما صدر قرارا من جانب اتحاد كرة القدم يخص حسين الشحات، وسيرد بأن الحالة تخص اللوائح الداخلية للاتحاد ويجب تطبيقها، وكان من حق اللاعب الاحتجاج في صحة تقرير حكم المباراة".

وأتم: "لجنة الانضباط لن تستطيع معاقبة حسين الشحات لأن هناك قرار صدر من لجنة آخرى، والاستئناف ايضا قامت بتأييد قرار عقوبته، الأمر حاليا يخص الشيبي ولجوئه للقضاء المدني، وحال تطبيق اللائحة سوف يتم ايقافه لأجل غير مسمي ومن حقه بعدها الاستئناف على القرار وبعدها من حقه يمكن لإدارة النادي الأهلي أو اللاعب اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

3 ظواهر جوية تضرب محافظات مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس الثلاثاء

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد

ترشيحاتنا

العمايرة: أخشى أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته للشرط الجزائي

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

خطوة هامة لدعم الصناعة المصرية.. بروتوكول تعاون لربط الأبحاث العلمية بالتطبيقات العملية

حتحوت يكشف عما دار داخل غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة أمام سموحة

توفيق السيد: ركلة جزاء بيراميدز أمام فيوتشر صحيحة.. ويجب رحيل بيريرا وفلترة الحكام

شاهد الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بأسوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قواعد إتيكيت الضحك في الأماكن العامة

بالبرنص.. غادة عبد الرازق تثير ضجة بجلسة تصوير جديدة

فستان مكشوف.. نادين الراسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

تخزين فرشاة الأسنان بشكل خاطئ يسبب الأمراض.. تعرف على الطريقة الصحيحة

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ