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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: هناك أزمة قادمة بعد استفسار المصري بشأن شروط المشاركة في بطولات أفريقيا

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أزمة جديدة بعدما أرسل نادي المصري البورسعيدي استفسار إلى رابطة الأندية عن شروط مشاركة الأندية في بطولات إفريقيا الموسم المقبل.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "المصري وإنبي متساويان في النقاط، والمركز الرابع محصور بين الفريقين، في الدور الأول، وتحديد المراكز يكون وفقًا للمواجهات المباشرة ولكن في نهاية الموسم".

وأضاف: "اقيمت مواجهة واحدة بين المصري وإنبي في الدور الأول، وأيضا فريق الاتحاد السكندري لديه مباراة مع الأهلي اليوم وهي مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، ولا نعرف حتى الآن مراكز الـ6 فرق الأوائل وفقا للدور الأول حتى الآن، نحن نعيش في حالة (توهان) بسبب ما يحدث في تنظيم البطولات".

وواصل: "الزمالك واجه سموحة، والأهلي لعب أمام الجونة في الجولة الـ21، فماذا لو فاز غدا الاتحاد السكندري سيكون ترتيبه في الدور الأول في أي مركز؟!".

وزاد: "المفترض أن وفقا لترتيب الدور الأول سيتم الغاء بند المواجهات المباشرة، وقد يكون فارق الاهداف هو الحاسم للمراكز بين الأندية.. وفارق الأهداف سيكون لصالح نادي انبي؟".

وأتم: "هناك لخبطة واضحة، واتحدى الـ120 مليون مصري، من يعرف ترتيب الدور الأول في الدوري المصري؟!".

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