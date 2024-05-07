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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: أشك في وجود اتفاق رسمي بين اتحاد الكرة و فيتوريا

فيتوريا
فيتوريا

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه مستاء من عدم وجود ردود أفعال من جانب مسئولي الكرة المصرية لحل الأزمات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يتمنى محاسبة اتحاد الكرة على ما يحدث حاليا في ملف روي فيتوريا، وإيهاب جلال أيضا أرسل يطلب حقوقه المالية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أشك في وجود اتفاق مكتوب بين اتحاد الكرة وروي فيتوريا بشأن رحيله والحصول على الشرط الجزائي، وطالما لا أحد يحاسب من تسبب في الأزمة، فمن حقه الحصول على قيمة عقده كاملًا".

وأضاف: "لم أحصل على مستحقاتي المتأخرة من اتحاد الكرة حتى الان رغم حصولي على وعود كثيرة، وتحدثت كثيرا في هذا الأمر، ولكن لم يتم حل الأزمة حتى الآن".

وتطرق ضياء السيد للحديث عن لقاء الأهلي والاتحاد السكندري، وقال: "مارسيل كولر لديه قناعات معينة، وأعتقد أن هناك نواقص لدى كريم الدبيس، مع أنه قدم أداء جيد في المباريات التي شارك فيها، لكن المدرب لديه وجهة نظر معينة، وقد يكون طلب منه بعض الأمور لتنفيذها خلال التدريب ولم ينفذها، وقد يقوم بالاعتماد على عمر كمال عبدالواحد، بينما كريم فؤاد لم يشارك في الظهير الأيسر كثيرًا في الأهلي، لكن يفضل أن يكون هناك لاعبًا بقدمه اليسرى في هذا المركز".

وأكمل: "من المهم للغاية حصول بعض اللاعبين على راحة، مثل علي معلول وبيرسي تاو، والأخير من الواضح أنه مرهق ولا يقدم الأداء الجيد، والفريق يخوض 4 مباريات في 12 يوما، وكولر يستعد للنهائي، ومن حسن الحظ أن اسكواد الأهلي يضم لاعبين جيدين وبدلاء مثل الأساسيين، وهي ميزة كبيرة للفريق".

وواصل: "هناك ضغط فني كبير بالنسبة لكولر لأنه يركز في النهائي الافريقي كثيرا، ولابد أن يكون هناك رد فعل جيد للاعبين، وأن يقدموا مستوى جيد ويحققوا المكسب في المباريات".

وتابع: "النسق الفني يسير بشكل جيد وبعض الأخطاء يتم معالجتها مع استمرار المباريات منها اخطاء الدفاع والوقوف في الكرات الثابتة وهي أمور يتم معالجتها جيدا".

وأكد: "عودة أفشة بعد الأزمة أمر عادي وتكرر كثيرا، وأي لاعب مهما كان يحتاج للتواجد في الملعب، وكل لاعب عليه تقبل وجهة نظر المدرب، واللاعب يدرك ذلك لكن في لحظة معينة قد يرى نفسه أحق بالمشاركة، ويخرج عن النص ثم يعود سريعا، والأزمة انتهت تماما، وطالما دخل القائمة من الممكن الاستعانة به ووجوده في المباراة".

وأشار إلى أن الاتحاد السكندري لديه لاعبين جيدين وحقق نتائج طيبة مع طارق العشري ويمتلك مهاجم مميز وهو مابولولو أحد هدافي الدوري، كما أنه يمتلك جماهير مميزة، وبالتأكيد المواجهة مع الأهلي صعبة وستشهد المباراة ندية كبيرة جدا.

وأتم: "أتمنى أن يفوز الأهلي على الاتحاد، والمباراة لن تكون سهلة في ظل ضغوط الفريق الأحمر وبالتأكيد اللاعبين يعلمون قيمة المباراة جيدا، بينما الفريق السكندري يسير بشكل جيد بعدما حقق الفوز على البلدية".

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