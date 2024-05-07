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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الجليل: جوميز أخطأ في تشكيل الزمالك أمام سموحة

جوميز
جوميز

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك فريق كبير ولا يجب أن يسير على سطر ويترك الآخر، وكان لابد أن يحقق الانتصار على سموحة من أجل مواصلة الانتصارات.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "جوميز أخطأ في تشكيل الزمالك سواء بوضع نداي في الجبهة اليسرى، أو محمد شحاتة ناحية اليمين، والهدف الذي استقبله الفريق الابيض من سموحة جاء نتيجة الأخطاء الدفاعية، كما أن المدافع ياسر حمد واضح أنه بعيد عن المستوى المطلوب".

وأضاف: "لا يجب الاعتماد على عبدالله السعيد كثيرا في النواحي الدفاعية، ومشاركة نداي في مركز الظهير الأيسر كان خطأ كبير".

وواصل: "مباراة الزمالك ونهضة بركان سيكون للاعبين دور كبير فيها، واللاعبين في الأهلي مثلا كان لهم دور كبير في الانجازات الافريقية وتوج الفريق ببطولة 2006 امام الصفاقسي بأقدام أبوتريكة وكذلك لقب 2012 أمام الترجي في رادس".

وتابع: "حمزة المثلوثي وصل لمستوى جيد مع الزمالك، ومنذ مشاركته مع فيريرا في مركز المدافع وهو يقدم أداء جيد".

وأشار إلى أن استبعاد مارسيل كولر لكل من كريم الدبيس، يوضح بأنه لا توجد قناعة فنية باللاعب، ولابد أن يتم التعاقد مع ظهير أيسر جديد في الموسم المقبل، وبالتأكيد سوف يشارك محمد هاني وعمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيسر.

وأكد: "من الوارد أن يشارك كريم فؤاد في الجناح الأيمن على حساب بيرسي تاو الذي يغيب عن المباراة، واعتقد أن رضا سليم لابد أن يشارك كثيرا في المباريات المقبلة، وهو لاعب مميز وتم التعاقد معه وهو من هدافي الدوري المغربي".

وأضاف: "عجبني مواقف كثيرة في لقاء الاهلي والجونة، منها ارتداء معلول لشارة القيادة، وحديثه مع كولر من أجل تسديد كهربا لركلة الجزاء".

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