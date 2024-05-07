ناقد رياضي: جوميز أخطأ في لقاء سموحة واعترف بذلك

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن موضوع ارسال الفرق المشاركة في افريقيا وفقا لترتيب الدور الأول بالدوري المصري لم يتم حسمه ولازال هناك شد وجذب في هذا الملف تحديدًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "جوزيه جوميز أخطأ في لقاء سموحة واعترف بذلك بعد اللقاء، وجماهير الزمالك تستحق الاشادة بعد اللقاء، لكن مواجهة نهضة بركان هي الأهم في الموسم الجاري، من أجل الفوز بالكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف: "مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين اغلقوا صفحة سموحة، وبدأ التركيز في لقاء نهضة بركان، والزمالك محتاج تماما للتتويج بالكونفدرالية، وخسارة البطولة ستكون أزمة كبيرة، ولابد أن يعلم الجميع أنها ستكون مباراة اللاعبين في المقام الأول".

وواصل: "نهضة بركان لن يكون خصما سهلا، والزمالك يجب ان يكون في أفضل حالاته من أجل الفوز باللقب".

وأوضح ان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قد يكون غاضب بسبب الابتعاد عن التشكيل الأساسي بعد عودته من الإصابة.