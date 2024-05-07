يوسف الحسيني: مصر ‎مارست كل أنواع الضغط على جميع الأطراف لمساعدات غزة

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر بذلت الغالي والنفيس، ومارست كل أنواع الضغط على جميع الأطراف من أجل وصول المساعدات إلى المواطن الفلسطيني، ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة قدر الاستطاعة.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين: «الكل يعمل دون هوادة أو نوم، أجزم أن محدشكان بينام على الإطلاق، عدد ساعات النوم أقل القليل منذ 7 أكتوبر كي نصل إلى هذا الوضع ويتوقف إطلاق النار في قطاع غزة».

وأشاد باحتفالات أهالي قطاع غزة بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح التهدئة، قائلًا إن مقطع الفيديو الذي يظهر سجود سيدةفلسطينية شكرًا لله يجب أن يملأ العالم.

وأكمل: «في غزة 2.5 مليون شخص سعداء بوقف إطلاق النار، ويعلمون الجهد الذي بذلته مصر والدور التاريخي الذي لعبته من أجلهم،كما أن الشعب المصري سعيد جدًا بهذا الدور التاريخي والعظيم للوصول إلى الاتفاق».

وشدد على أهمية ضغط دول العالم على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار والحرب، معقبًا: «يجب أن نقف جميعًا من أجل الإنسانية، وهناكدور كبير على العالم للضغط على إسرائيل».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه «يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة فيقطاع غزة»