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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبدالفتاح: كلاتينبرج زي بيريرا فاشل ولن أعود لرئاسة لجنة الحكام مطلقا

عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح

أكد عصام عبدالفتاح المحاضر الدولي والمدير الفني للجنة الحكام بالإمارات، أن الإنجليزي كلاتينبرج فشل في لجنة الحكام بمصر كما فشل في السعودية لأنه لم يكن محاضر أو تلقى أي محاضرات للتطوير وكذلك بيريرا لا يصلح.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أنا من اختارت الرحيل عن لجنة الحكام وطلبت المغادرة ورفضت التواجد مع أي خبير تحكيمي".

وأضاف عصام عبدالفتاح: "أعلم أن هناك بعض الأنباء التي تربطني بالعودة برئاسة لجنة الحكام، ولكن أؤكد أنني لن أعود لرئاسة اللجنة مرة أخرى مطلقًا، وأعتقد أنني سأعتزل التحكيم تمامًا بعد شهرين والحصول على استراحة محارب لمدة 3 مواسم على الأقل أو عدم العودة مرة أخرى".

وقال: "إذا كنا نحتاج لتغيير نظام التحكيم في مصر والتطوير، لا بد أن يكون هناك 10 سنين على الأقل لتغيير منظومة التحكيم في مصر بسبب عدم وجود استراتيجية، خاصةً أن الجميع يضرب في بعضه ولا يوجد خوف على المنظومة".

واختتم: "لا بد أن يكون رئيس لجنة الحكام القادم صاحب شخصية قوية ولا بد أن يبدأ من تحت الصفر لتطوير المنظومة، وضرورة أن يتم عمل لجنة خبراء لاختيار رئيس اللجنة المقبلة".

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