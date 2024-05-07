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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحسم موقف أوباما.. ويكشف عن بديل مصطفى شلبي.. تفاصيل

أوباما
أوباما

قال مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc أن الزمالك لم يستقر حتى الآن على سفر أوباما مع الفريق الي المغرب لمواجهة نهضة بركان لنهائي كأس الكونفدرالية بسبب ابتعاده عن الفترة الماضية عن التدريبات للإصابة .

واوضاف شلبي “ مشاركة اللاعب في مران الفريق اليوم أو عده سيحسم موقفه من السفر مع الفريق ” .

واوضح شلبي أن المدير الفني للفريق جوميز لم يحسم بديل مصطفى شلبي في تشكيل الفريق الأساسي يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان وسيكون هناك مفاضلة بين الثلاثي نداي وسامسون ونيمار للعب في مركز الجناح الأيمن وكان هناك مقترح للدفع بسيف الدين الجزيري لكن عدم تقديم الدور الدفاعي ابعده من حسابات جوميز في المشاركة بهذا المركز ".

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