عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا .. تحرير 107 مهاجرين من الأسر

صدى البلد

قال متحدث باسم قوة أمن ليبية، الاثنين، إن ما لا يقل عن 107 مهاجرين، منهم نساء وأطفال، جرى تحريرهم من الأسر في بلدة بجنوب شرق ليبيا.

وذكر المتحدث باسم الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي وليد العرفي أن المهاجرين، وفقا لما قاله بعضهم، احتُجزوا لمدة تصل إلى سبعة أشهر وأنهم «كانوا يرغبون في الهجرة الي أوروبا».

وأضاف العرفي أن المهاجرين قادمون من دول مختلفة جنوب الصحراء الكبرى، إلا أن معظمهم من الصومال.

وتابع: «وردت إلينا معلومة عن وجود وكر للهجرة غير الشرعية وسط مدينة الكفرة. تم مداهمة المكان. عثرنا على 107 مهاجرين غير شرعيين، نساء وأطفال ورجال وشيوخ عليهم آثار تعذيب ومنهم من يوجد آثار رصاص في جسده».

وأردف: «تم تسليمهم إلى جهاز الهجرة غير الشرعية لاستكمال الإجراءات القانونية».

ونشرت الإدارة العامة للبحث الجنائي مقطع فيديو لقواتها وهي تهدم المنزل الذي كان المهاجرون محتجزين فيه.

وتضمن مقطع آخر لقطات لمهاجرين وعلى أجسادهم آثار تعذيب. وشوهد عمال إغاثة وهم يحملون بعض المهاجرين نحو سيارة إسعاف.

وأكد العرفي أن بعض المهاجرين «حالتهم الصحية سيئة جدا».
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

حتحوت يكشف عما دار داخل غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة أمام سموحة

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد

موضوعات متعلقة

5 شهداء.. قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة

الصحة العالمية: أي عملية عسكرية ستفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية جنوب البرازيل إلى 56

الهند تنتظر تفاصيل بشأن اعتقالات قاتلي زعيم السيخ الانفصالي في كندا

سنغافورة تحذر: فيضانات تضرب أجزاء كبيرة من البلاد

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم

القبض على عشرات الأشخاص باحتجاجات حرم جامعة تكساس في أوستن

9 اعتقالات في احتجاجات جامعة فلوريدا

ترشيحاتنا

بمناسبة شم النسيم| خبير آثار يكشف مفاجأة غير متوقعة: الفراعنة أكلوا الفسيخ

شبانة: هناك أزمة قادمة بعد استفسار المصري بشأن شروط المشاركة في بطولات أفريقيا

أول تعليق من زوجة عصام صاصا بعد حادث الدهس

العمايرة: أخشى أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته للشرط الجزائي

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

خطوة هامة لدعم الصناعة المصرية.. بروتوكول تعاون لربط الأبحاث العلمية بالتطبيقات العملية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذاء لافت.. بشرى تلفت الأنظار في عيد الربيع

قواعد إتيكيت الضحك في الأماكن العامة

بالبرنص.. غادة عبد الرازق تثير ضجة بجلسة تصوير جديدة

فستان مكشوف.. نادين الراسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ