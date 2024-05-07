أول تعليق إيراني على رد حماس بشأن مقترح وقف الحرب مع إسرائيل

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، برد حركة حماس على المقترح السياسي لوقف الحرب في غزة.

وقالت الخارجية الإيرانية، إنها تعتبر رد حماس على المقترح "خطوة سياسية حكيمة"، وفق ما أوردت قناة "العالم" الإيرانية.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الحركة "صادقة في نواياها" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأن الكرة في ملعب إسرائيل، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وأضاف البيان أن هنية أطلع عبد اللهيان على رد حماس بشأن الحل السياسي المطروح لوقف الحرب في القطاع.

ونقل البيان عن هنية قوله خلال الاتصال "أرسلنا رد حماس على الخطة التي اقترحتها مصر وقطر لوقف هجمات النظام الإسرائيلي وتبادل المحتجزين ورفع الحصار الإنساني على غزة وشروط أخرى".